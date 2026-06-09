“6136 Sayılı Kanun Kapsamında Silah Kaçakçılığı” suçuna yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Haziran 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Kent genelinde belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Antalya’da bulunan bir şüphelinin ifadesinin alınması amacıyla ilgili adli makama talimat gönderildiği bildirildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 20 adet 45 kalibre tabanca fişeği, 17 adet 7x65 mm çapında tabanca fişeği ile 13 adet 9x19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği belirtildi.