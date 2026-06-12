Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aile Destek Merkezi iş birliğinde hazırlanan geleneksel yıl sonu sergisi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kursiyerler ve öğrenciler tarafından yıl boyunca büyük emekle hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. El sanatları, giyim üretimi, dekoratif çalışmalar ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler büyük beğeni topladı.

Göksun’da düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Kısmet Satar, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından sergi alanını gezen protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlarda kursiyerlerle sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yakup Hurç, serginin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek, halk eğitimi faaliyetlerinin bireylerin mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Hurç, yıl boyunca büyük özveriyle hazırlanan çalışmaların sergide vatandaşların beğenisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir yıllık emeğin ürünü olan çalışmaların sergilendiği program, ziyaretçilerin eserleri incelemesi ve hatıra fotoğrafları çekmesinin ardından sona erdi.