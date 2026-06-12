Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Haziran 2026 tarihinde yürütülen çalışmada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9-10 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği beş ayrı operasyonda ise 85,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 640 adet captagon hap, 19,89 gram kokain, 338,32 gram toz esrar ve 17,57 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini ifade etti.