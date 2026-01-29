Gerçekleştirilen çalışmalarda; Andırın ilçesinde 3 adet av tüfeği, Afşin ilçesinde 1 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda toplam 263 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs da yakalanarak işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, Onikişubat ilçesinde “Kişinin, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. (21) yakalanarak tutuklandı.

Türkoğlu ilçesinde ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. (37) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Trafik Jandarması Timleri tarafından aynı tarihler arasında 22 bin 225 araç ve sürücü kontrol edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücü ve yolculara yardım edilirken, kış lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülere güzergâh bilgilendirmeleri yapıldı.

Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere hız ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunulurken, yolculara da emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda toplam 623 yol kullanıcısına genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.