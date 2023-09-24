Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi 23.sokakta meydana geldi. İddialara göre, sokakta bekleyen Ahmed A.’nın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, Ahmed A.’ya bir şahsı tanıyıp tanımadığını sordu. Ahmed A.’da şahsı tanımadığını söyledi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişi yanında bulundurduğu silahla Ahmed A.’nın bacaklarına ateş etti. Ahmed A., silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Kimliği belirsiz olayı gerçekleştiren kişi de otomobille olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralanan Ahmed A. Olay yerinde yapılan tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olayı gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerince aranıyor.