Bertiz Vakfı tarafından Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Bertiz bölgesinin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, bölgede üzüm, ceviz, kiraz, ekşi gibi eşi benzeri olmayan birçok ürünün yetiştirildiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programda yaptığı konuşmada, Bertiz bölgesinin güneşi, doğası, havası ile şehrin özel bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynel Abidin Boz ise bölgede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak için çalışmalarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.