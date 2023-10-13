Olay yerine gelen ekipler, sulama kanalında Polat'ın cesedini buldu. Yapılan incelemede, Polat'ın boğularak öldüğü tespit edildi. Polat'ın cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Toplum, İbo Polat'ın ölümüne derin üzüntüyle karşılık veriyor

İbo Polat'ın ölümü, Elbistan'da büyük üzüntüye neden oldu. Polat'ın yakınları ve sevenleri, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polat'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, Polat'ın ölümüyle ilgili çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ayrıca, Polat'ın yakınları ve komşularından bilgi alındı.

İbo Polat kimdir?

İbo Polat, Elbistan'ın Günaltı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki bir yaşlı adamdı. Evli ve 3 çocuk babası olan Polat, emekli bir çiftçiydi. Polat, mahallede sevilen ve sayılan biriydi.