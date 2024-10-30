Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Beyoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olay, tüm Türkiye’de infiale yol açtı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, bir grup kişi cami duvarına bağladıkları bir atı acımasızca döverek ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen vatandaşlar ise yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

Beyoğlu Mahallesi'nde bir grup kişinin cami duvarına bağladıkları atı şiddetli bir şekilde darp ettikleri görüldü.

Görüntüyü bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

Vatandaşlar, "Bu tür vahşetin hiçbir yerde yeri yok. Bu vicdansızlığa göz yumulmamalı" diyerek tepkisini dile getirdiler.

Öte yandan, olaya dair görüntülerin sosyal medyada yayılması ile birlikte, pek çok kişi yetkililere seslenerek faillerin bulunmasını talep etti.