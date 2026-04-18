Okulda yaşanan menfur saldırının ardından başlatılan idari soruşturma genişletildi. Edinilen son bilgilere göre:

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürleri için de görevden alma sürecinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Yaşanan acı olay sonrası ihmal ve güvenlik zafiyetine ilişkin incelemeler sürerken, Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamanın an meselesi olduğu ifade ediliyor.