8 Ekim 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

15 Ekim 2025 günü yapılan operasyonda ise, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda:

32.928 adet sentetik hap,

1 adet ruhsatsız av tüfeği,

3 adet fişek ele geçirildi. Kahramanmaraş’ta 10. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı! İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında adli işlemler sürüyor.

Emniyet birimleri, suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.