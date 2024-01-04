Kahramanmaraş İl Jandarma komutanlığı güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

İl Jandarma komutanlığı son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyor. Operasyonel faaliyetler kapsamında Kent genelinde Uyuşturucu Madde kullanma, Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçlarından 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bu operasyonlarda,

144 adet Sentetik Uyuşturucu Hap,38 adet Gümrük Kaçağı Parfüm,58 Gram Skunk,71 Gram Esrar,73 Gram Metamfetamin,5 Gram Bonzai Maddesi,1 adet Ruhsatsız Tabanca, 7 adet Tabanca Fişeği, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; Meydana gelen 2 Göçmen Kaçakçılığı olayında 2 organizatör şahıs gözaltına alındı, 5 düzensiz göçmen yakalandı ve düzensiz göçmenlerden 3’ü sınır dışı edildi.

Suça Karıştığı tespit edilen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak Gaziantep Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, Yol İzin Belgesi olmadan seyahat ettiği anlaşılan 44 Suriye uyruklu şahsa ise toplam 126.104 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen araç kontrolünde 365 araç sürücüsüne toplam 998.877 TL trafik idari para cezası uygulandı. 105 araç trafikten men edilirken alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 11 şahsın sürücü belgesine el koyuldu.