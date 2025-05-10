İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Kural, Bir Ömür” projesi doğrultusunda Gaziantep yolu uygulama noktasında düzenlenen etkinlikte, trafikte can güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz katıldı. Uygulama noktasında durdurulan sürücülere kısa bir video izletilerek emniyet kemerinin kazalardaki hayati rolü anlatıldı. Ayrıca, sürücülere bilgilendirici materyaller ve hediyeler verildi.