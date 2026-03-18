6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ta bugün önemli bir teslim süreci yaşanıyor.

18 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimleri, hem evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar hem de iş yerlerini yeniden açmak isteyen esnaflar için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İlk Kura Dereli Mahallesi’nde

Günün ilk heyecanı saat 10.00’da Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde yaşanacak.

Merkez 16 Projesi kapsamında tamamlanan 67 konut için kura çekimi yapılacak. Bu teslimle birlikte birçok aile, uzun süredir beklediği kalıcı yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşayacak.

Yenişehir’de Esnaf İçin Kritik Teslim

Saat 10.30’da ise yine Dulkadiroğlu ilçesinde, şehrin ticari merkezlerinden biri olan Yenişehir Mahallesi’nde önemli bir adım atılacak.

Merkez 7 Projesi kapsamında inşa edilen 56 iş yerinin sahipleri kura ile belirlenecek. Bu gelişme, bölgedeki ticari hayatın yeniden canlanması adına kritik bir rol oynayacak.

Günün En Büyük Teslimi Onikişubat’ta

Günün en kapsamlı kura çekimi ise saat 11.00’de Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilecek.

Şazibey Mahallesi ve Azerbaycan Bulvarı hattını kapsayan Merkez 2 ile 13-14 projeleri kapsamında toplam 162 ticari yapı hak sahiplerine teslim edilecek.

Özellikle Azerbaycan Bulvarı gibi şehrin en önemli ticaret akslarından birinde iş yerlerinin yeniden açılacak olması, Kahramanmaraş ekonomisi için güçlü bir toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Şeffaf Süreç Canlı Yayında

Kura çekimleri, şeffaflık ilkesi doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Böylece hem Kahramanmaraşlı vatandaşlar hem de şehir dışındaki hak sahipleri süreci anlık olarak takip edebilecek.

Uzmanlar, konut ve iş yeri teslimlerinin sadece bireysel değil, şehir genelinde ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.

Yerinde dönüşüm projeleriyle birlikte Kahramanmaraş’ta yaşamın normale dönme süreci hız kazanıyor.