Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara günlük sıcak yemek hizmetini aralıksız sürdürüyor. Haftanın 7 günü sağlanan hizmetten vatandaşlar büyük memnuniyet duyuyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Türkiye’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulu çınarlarını da yalnız bırakmıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi mutfağında usta eller tarafından hazırlanan yemekler paketlenerek her gün kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Haftanın 7 günü sağlanan sıcak yemek hizmeti yaşlıların da yüzünü güldürüyor.