Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Fabrikanın depo kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek alevler içinde kaldı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi ekipler yoğun çaba gösteriyor. Yangın nedeniyle fabrika çevresinde yoğun duman oluştu. Dumanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar da tedirgin oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.