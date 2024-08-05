Ekonomik koşullar ve sürdürülebilirlik bilincinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar yeni giysi almak yerine mevcut giysilerini onarmayı tercih ediyor.

Müşteriler, uygun maliyetlerle giysilerini yeniden kullanma imkânı bulurken, terziler de iş hacimlerinin artmasından memnun.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır terzilik yapan Hasan Paköz , "Son dönemde işimizde ciddi bir artış var. İnsanlar, ekonomik zorluklar nedeniyle giysilerini atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Bu da bizim işimizi canlandırıyor." dedi.

Terziler, pantolon paçası dikiminden ceket düğmesi değişimine, elbise fermuarı tamirinden yırtık onarımlarına kadar birçok farklı tamirat talebiyle karşı karşıya.

Editör: Yunus Firdevsoğlu