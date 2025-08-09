Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutlarında yaşayan iki aile fertleri arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga yaşandı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve tarafları dinleyerek tutanak tuttu.

Yaralanma Olmadığı Bildirildi

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.