Kahramanmaraş’ta motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye ağır ceza uygulandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken R.K. isimli motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Yapılan incelemede R.K.’nin motosikletini, karayolu üzerinde hayat, sağlık ve malvarlığı açısından ciddi risk oluşturacak şekilde sürdüğü tespit edildi.

Soruşturma neticesinde R.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, 19 bin 684 TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, benzer davranışların hem toplum güvenliğini tehdit ettiğini hem de ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirterek sürücüleri uyardı.