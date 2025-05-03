Etkinlikte öğrencilere, sürücülere ve yayalara trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Trafik güvenliğiyle ilgili stantlarda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli materyaller ve interaktif uygulamalar yer aldı. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğitici faaliyetler yoğun ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtılırken, ziyaretçilere broşürler de dağıtıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, etkinlikte yaptığı açıklamada, Trafik Haftası’nın toplumda trafik bilinci oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe, Vali Ünlüer’in yanı sıra Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.