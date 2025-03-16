Kazanın etkisiyle, araçlardan fırlayan parçaların yol kenarında nizami park halinde bulunan iki araca hafif zarar verdi. Olayda yaralanan 46 AAS 013 plakalı aracın sürücüsü M.P., şehir hastanesine kaldırıldı. Yaralının, görünüşe göre hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan gece saatlerinde Aksu Köprüsü girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, alınan ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir kişinin durumu ağır olarak bildirildi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin yapıldığı kazada, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.