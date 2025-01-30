Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında ağaç budama çalışması yapan iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar meydana gelirken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini ve detaylarını araştırmak üzere inceleme başlattı. Yaşanan olay, çevrede derin üzüntüye neden oldu.