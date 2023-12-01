Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki otomobil, bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mehmet Ali Başoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan Mehmet Ali Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Başoğlu’nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge halkı, son günlerde bu noktada art arda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, yetkililere bölgede acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede bir başka trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ali Talip Köse'nin ardından yaşanan bu ikinci ölümlü kazanın, bölgedeki trafik güvenliği sorununu daha da ön plana çıkardığı ifade edildi

