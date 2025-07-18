Kamyonetiyle malzeme götürdü, bir daha haber alınamadı

Olay, Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Hacıbebek Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Kılıç adlı sürücü, çalıştığı maden ocağına kamyonetle inşaat malzemesi götürdü. Yakınları, Kılıç’tan uzun süre haber alamayınca durumu maden ocağındaki çalışanlara bildirdi.

Talihsiz adam sıkışmış halde bulundu

İhbar üzerine harekete geçen işçiler, Sinan Kılıç’ı kullandığı kamyonet ile inşaat malzemesi arasında sıkışmış halde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Kılıç’ın cenazesi, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirirken, iş kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağı ifade edildi.