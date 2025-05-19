Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kuzucak köyünde meydana gelen traktör kazasında 62 yaşındaki çiftçi Adnan Çam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Adnan Çam tarlasını sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, talihsiz çiftçi altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Çam’ı hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adnan Çam’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.