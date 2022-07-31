Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 24 ilden 132 sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki atış poligonunu kendisinin ve sporcuların beğendiğini vurgulayan Çolakoğlu, "Başkan olarak çevreyi dolaşıp sporcularla görüşüyorum. Hakikaten herkes çok mutlu. O beni çok sevindirdi. Sporcunun buradaki atmosferi beğenmesi lazım. Atmosferden çok mutlular. Bu sonuçlara yansıdı. Bu kadar senedir sayılar atıldı. İlk defa ben, Türkiye'deki yarışmalarda 25 tam puanın çıktığı yarışma gördüm. Demek ki hakikaten poligon ve ortam iyi." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu, katılımın da memnuniyet verici olduğunu belirterek, "132 sporcumuz var. Burada çevreye baktığımız zaman birçoğu ailesiyle birlikte gelmiş. Bunların içerisinde gençler, yıldızlar, kadınlar, hakemler var. Nereden bakarsanız bakın bu yarışma için 200 kişi bu yarışma için Kahramanmaraş'a geldi. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müsabakalarda yarışan sporculara başarı diliyorum. Kahramanmaraş spor konusunda zengin bir şehir. İyi bir potansiyeli var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Kahramanmaraş'ın trap skeet kategorisinde Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Sporcuların turnuvaya olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Boz, "Turnuvaya çok ciddi bir şekilde katılım oldu. Bu puanlı bir turnuva. Bu turnuvada şehrimizin sporcuları da yarışıyor. Bu turnuvada derece elde edenler, milli takım ve TOHM'a seçiliyor. Ciddi bir katılım var." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışmalarıyla son bulacak.