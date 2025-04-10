Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet teşkilatının 180 yıllık köklü geçmişi ve kamu güvenliğine sunduğu katkılar vurgulandı. Tören, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Törene, Kahramanmaraş'ın emniyet mensupları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve çok sayıda gazi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kahramanmaraşlı gaziler emniyet mensuplarına karanfil takdim etti. Gazilerin bu jesti, törene duygu dolu anlar kattı. Düzenlenen tören sonrası

Gazilerin polis teşkilatına duyduğu derin saygı ve destek, törende birlik ve dayanışma mesajı verdi. Kutlama programı, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Aksu Haber mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılını kutlayarak tüm şehitlere ve ebediyete irtikal eden gazilere rahmet dileyerek hayatta olan gazilere acil şifalar diledi.

Daha sonra katılımcılar hep birlikte kahramanmaraş şehitliğini ziyaret etti. Burada şehitler için kur’an-ı kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi.

Ardından katılımcılar şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.