Bilimsel adı Coccinella Septempunctata olan ancak halk dilinde gelin böceği, uç uç böceği, cennet böceği, hanım böceği, 7 noktalı gelin böceği gibi birçok isimle bilinen ve Kahramanmaraş'ın simgelerinden olan 7 noktalı uğur böceği, 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşıyor.

Adına festivaller de düzenlenen uğur böcekleri Onikişubat Belediyesi tarafından Ağustos ayında açılacak EXPO 2023 rekreasyon alanında müze oluşturulacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK UĞUR BÖCEĞİ KOLONİSİ ULUDAZ'DA

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma (KADAK) ekibi, depremden sonra ilk defa, depremzedeleri ve özellikle çevre illerden gelenleri uğur böcekleri kolonisine götürdü.

Bölgedeki inceleme ve araştırma sonucu metrekarede 500 ila 10 bin uğur böceği tespit edildi. Amanos Dağlarının doğusunda bulunan Çimen Dağı-Uludaz Tepesi’nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor. Yapılan hesaplara göre, burada 30 ila 50 milyon uğur böceği yaşıyor.

Bölgede ergenleşen uğur böcekleri, haziranda çevreye dağılıyor ve buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımı azalıyor. Uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin ediliyor.

