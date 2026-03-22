Şehirde ulaşım altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım ağında kaliteyi artırmayı amaçlayan çalışmalar, özellikle yoğun kullanılan arterlerde yoğunlaşarak kesintisiz sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nun önemli güzergâhlardan biri olan Vezir Hoca Bulvarı’nda şehir merkezinden Doğukent’e ulaşım sağlayan yaklaşık 1 kilometrelik kısımda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme süreci sonunda arter modern ve dayanıklı asfalt ile tamamen yenilendi.

Altyapı çalışmaları ve çeşitli inşa faaliyetleri nedeniyle zamanla yıpranan yol, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde baştan sona sıcak asfalt ile tamamen yenilendi.

Yaklaşık 1 kilometrelik yolda bin 200 ton asfaltın kullanıldığı çalışmalarda bulvarda yapılan düzenlemelerle modern şehircilik standartlarına uygun şekilde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 Milyon TL’lik yatırım sayesinde hem trafik akışı daha düzenli hale geldi hem de sürücüler için daha güvenli bir seyahat ortamı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelinde yürütülen asfalt çalışmalarının planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda kaliteyi artırmak adına şehir genelinde asfalt çalışmalarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde ekiplerimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Amacımız, hem mevcut yollarımızın standardını yükseltmek hem de geleceğin Kahramanmaraş’ına yakışır, güçlü ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı inşa etmek” ifadelerine yer verildi.