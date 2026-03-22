Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, oda spreyleri, otomatik koku vericiler ve parfümlerin solunum yollarını tehdit ettiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Saltürk, evlerde ve ofislerde temizlik için kullanılan oda spreylerinin, solunum yollarını tehdit eden kimyasallar içerdiğine değindi.

Özellikle oda spreyleri ve otomatik koku vericilerin, solunum yolları üzerinde sanılandan çok daha ciddi etkilere neden olabileceğini aktaran Saltürk, oda spreylerinin yaygın kullanımına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Temiz hava algısı, yanlış bir şekilde kokuyla ilişkilendiriliyor. Bir ortamın güzel kokması, o havanın temiz olduğu anlamına gelmez. Temizlikle koku arasında doğrudan bir ilişki yok. Maalesef evlerde ve iş yerlerinde bu ürünler çok yoğun kullanılıyor. Oda spreyleri organik uçucu solventler ve aerosoller içerir. Bu maddeler özellikle astımı ve alerjisi olan kişilerde, hatta bazen hiçbir yatkınlığı olmayan bireylerde bile hava yollarında daralma, hırıltı, öksürük, hapşırma ve ciddi astım ataklarına yol açabiliyor.'

- 'Temiz hava doğal yollarla sağlanmalı'

Kontrolsüz çalışan otomatik koku vericilerin riskine işaret eden Saltürk, 'Bu cihazlar ayarı açık bırakıldığında gece boyunca odaya aerosol salabiliyor. Sabah hastalar ciddi nefes darlığı, alerjik atak ve astım kriziyle acil servise başvurabiliyor. Bunları klinikte sıkça görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Saltürk, önemli olanın havalandırma olduğunu vurgulayarak, camların düzenli olarak açılması, mekanik havalandırma sistemlerinin kullanılması, gerekirse hava temizleyici cihazlardan faydalanılması gerektiğini aktardı.

Yüzey temizliğin, ev tozu akarları ve alerjenlerin azaltılması açısından kritik önem taşıdığını kaydeden Saltürk, kişisel parfüm kullanımının da kontrollü olması gerektiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Parfümler doğrudan yüze, vücuda ya da kıyafete sıkılmamalı. Miktar çok önemli. Alerjik bünyesi olan kişilerde bazı ürünlerin hiç kullanılmaması gerekebiliyor. Çünkü bunların tamamı uçucu ve solunduğunda hava yollarını etkileyen kimyasallar içeriyor. Güzel kokan bir ortam, her zaman sağlıklı değildir. Özellikle solunum yolu hassasiyeti olan bireyler için bu ürünler ciddi risk oluşturabilir. Mümkünse koku verici spreylerden uzak durulmalı, temiz hava doğal yollarla sağlanmalı.'