İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Ö., H.S.O. ve M.F.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheliler, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyeti’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğü ve halkın huzurunu tehdit eden suç odaklarına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.