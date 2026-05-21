İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira, 200 dolar, tüfek, tabanca, 2 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.