Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 10 bin 807 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 kişiden birinin üzerinde 2 bin 807 adet sentetik ecza hapı bulundu. Diğer şüphelinin aracında yapılan aramada ise narkotik arama köpeğinin tepki verdiği hoparlörün içine gizlenmiş 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince Afşin ilçesinde gerçekleştirilen ayrı bir çalışmada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet yivsiz tüfek, 1 adet yivsiz tüfek şarjörü, 62 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.