Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında projeli olarak yürütülen soruşturma doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 25 farklı adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 93,52 gram amfetamin, satışı yetkili makamların iznine tabi 3 bin 303 adet sentetik hap, 368 adet captagon hap, 22,36 gram bonzai, 3,13 gram AMG ve 0,69 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.