Yetkililerden alınan bilgilere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte Kahramanmaraş genelinde metrekareye 40 ila 120 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Bu miktarın, kentin yıllık ortalama yağışının yaklaşık yedi’de birine denk geldiği belirtiliyor.

Yağış Gün Boyu Yayılacak

Bugün il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Öğleden önce Andırın ve Düldül Dağı çevresinde, öğleden sonra ise kentin batı kesimleri, Andırın ve Göksun çevresinde yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışların il geneline yayılması öngörülüyor. Kuzey ilçelerde don ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunması isteniyor.

Merkezde Kar Sınırda

Kent merkezinde sıcaklıkların kar için sınırda seyredeceği ifade edilirken, özellikle sıcaklığın düştüğü saatlerde kuzey çevre yoluna yakın bölgelerde ve yüksek mahallelerde sulu karın zaman zaman kısa süreli kara dönüşebileceği belirtiliyor. Ancak il merkezi için yoğun kar beklentisinin düşük olduğu vurgulanıyor.

Yüksek Kesimlerde Kar Birikimi Artabilir

Yağışların özellikle Andırın Geben ve Çiğşar çevresi başta olmak üzere; Tekir, Çukurhisar, Ağıllı, Ilıca, Çağlayancerit, Engizek, Uludaz, Yavşan, Başkonuş, Yedikuyular Kayak Merkezi, Milcan ve Bertiz’in doğu kesimlerinde daha etkili olacağı, bu bölgelerde kar birikiminin yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Elbistan Ovası çevresinde ise yağış miktarının diğer bölgelere göre daha sınırlı kalması bekleniyor.

Sıcaklıklar Dalgalı Seyredecek

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceği, ardından yeniden yükselişe geçeceği ifade edilirken, 4–5 Şubat tarihleri civarında daha ılık bir hava ihtimali öngörülüyor.

İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 8–10 °C

Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak: 3–5 °C

Çağlayancerit: 6 °C

Andırın: 6 °C

Rüzgarın doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, özellikle Andırın ve Pazarcık çevresinde yer yer daha sert rüzgarların görülebileceği bildirildi.

Meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, olası değişikliklere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.