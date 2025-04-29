Yapılan tahminlere göre, sıcaklıklar hava başında en yüksek 15 dereceye kadar çıkacak, ancak cumartesi gününe kadar düşüş göstererek 11 dereceye kadar gerileyecek.

Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklarda daha fazla düşüş yaşanacağı, serin havanın etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri ve beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.

Özellikle sürücülere, yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları ve trafikte gerekli önlemleri almaları yönünde çağrıda bulunuldu. Şehirde bahar havasının kısa süreliğine yerini yağışlı günlere bırakacak olması, günlük yaşamı ve planlamaları da etkileyebilir. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmeleri ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.