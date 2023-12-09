Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, Şiddetli yağış sonrası büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis ekipleri olumsuzlukların önlenmesi için çalışma başlattı.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, Şiddetli yağış sonrası büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis ekipleri olumsuzlukların önlenmesi için çalışma başlattı.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
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