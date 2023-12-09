Kahramanmaraş’ta Jandarma Trafik Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi Kahramanmaraş’ta Jandarma Trafik Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi

Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, Şiddetli yağış sonrası büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis ekipleri olumsuzlukların önlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar