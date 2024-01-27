Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Konteynerdeki yangın büyümeden önce mahalleli tarafından fark edildi.

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaşlı kadın ve engelli torununu konteynerden güvenli bir şekilde çıkardı. Ardından yangına müdahalede bulunan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yangının neden çıktığı ise inceleme başlatılarak belirlenmeye çalışılırken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyo

