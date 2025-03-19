İlk yangın, Onikişubat ilçesi Malik Ejder Caddesi üzerinde bulunan bir depoda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, depoda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bir diğer yangın ise Türkoğlu ilçesi Çakallıhasanağa bölgesinde bir başka depoda meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde bu yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.