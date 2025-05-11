Edinilen bilgilere göre, Efeler Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik prizinden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevler dairenin içini sardı. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangın sonucu dairenin büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Neyse ki, olay sırasında binada bulunanlar tahliye edildiği için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, dairede oluşan maddi hasarın boyutu araştırılıyor.