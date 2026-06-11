Edinilen bilgilere göre, duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmek üzere veterinere getirildi. Kliniğe ulaştırılan kuşun muayene ve tedavi süreci, Veteriner Hekim Halil Özden tarafından titizlikle yürütüldü.

Yapılan bakım ve tedavilerin ardından sağlık durumunun iyiye kavuştuğu belirlenen ebabil kuşu, yeniden doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Veteriner Hekim Halil Özden, yaban hayvanlarının korunmasının önemine dikkat çekerek, yaralı veya yardıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanların yetkili kurumlara veya veteriner hekimlere ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan ebabil kuşunun, gerekli gözlemlerin ardından güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.