Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde konforlu ve güvenli ulaşım için başlattığı seferberliğe hız kesmeden devam ediyor. Yerel halkın taleplerine kulak veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in talimatıyla, Dulkadiroğlu ilçesinde uzun yıllardır büyük bir trafik yükünü çeken ancak fiziki yetersizliği nedeniyle adeta çileye dönüşen tarihi köprü için düğmeye basıldı.

Aksu Çayı üzerinde yer alan ve Adana Yolu’ndan Osmanbey Mahallesi’ne geçişi sağlayan yarım asırlık köprü, yerini modern standartlardaki yepyeni bir yatırıma bırakıyor.

6 Mahalle ve 40 Bin Nüfus Rahat Bir Nefes Alacak

Yıllardır tek şeritli yapısı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatan eski köprü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte geçit vermiyordu. İki aracın aynı anda geçmesinin imkânsız olduğu bu kritik güzergâh; başta Osmanbey olmak üzere Karşıyaka, Kültepe, Kırım, Mamaraş ve Ferhuş mahallelerini doğrudan birbirine bağlıyor.

Yaklaşık 40 bin vatandaşı yakından ilgilendiren bu noktada inşa edilen yeni köprü, bölgenin ulaşım altyapısına adeta çağ atlatacak.

4 Şeritli Modern Dev Proje: Trafik Sorunu Tarih Oluyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda modern mühendislik detayları ön plana çıkıyor. Tam 5,5 Milyon TL bütçe ayrılarak hayata geçirilen proje kapsamında yeni köprü:

17 metre uzunluğa,

15 metre genişliğe sahip olacak.

Toplamda 4 şeritli olarak tasarlanan yeni yapı sayesinde, araç geçiş kapasitesi maksimum seviyeye çıkarılacak. Böylece hem zaman kayıplarının önüne geçilecek hem de trafik güvenliği en üst düzeye taşınacak.

Çalışmalarda Sona Gelindi: İlk Tabliye İçin Gün Sayılıyor

Bölge halkını heyecanlandıran çalışmalarda ekipler gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyor. Edinilen bilgilere göre, köprünün en kritik aşaması olan taşıyıcı ayakların yapımında sona gelindi. Ayakların tamamlanmasının hemen ardından üst yapı imalatlarına geçilecek ve köprünün tablası yerleştirilecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yeni köprünün hizmete açılması hedefleniyor.

Bölge Muhtarından Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Çalışmaları yakından takip eden ve mahalle halkının memnuniyetini dile getiren Osmanbey Mahallesi Muhtarı Bekir Simsar, projenin bölge için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Simsar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: