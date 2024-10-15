İlk kaza, Kahramanmaraş doğu çevre yolunda gerçekleşti. 46 AJN 548 plakalı otomobil, seyir halindeyken kumaş yüklü bir kamyon ve beton mikseri arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki kişileri dışarı çıkardı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İkinci kaza ise Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi'nde, Göksun-Afşin Çevre Yolu üzerindeki hastane girişinde gerçekleşti. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü ve araçtaki iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.