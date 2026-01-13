Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın çatısında biriken yoğun kar kütlesi, Emine Bucak ve ailesinin yaşadığı dairenin kombi bacasının üzerine düştü. Darbenin etkisiyle bacanın “kuşluk” olarak tabir edilen dış parçası kırılırken, baca bağlantısı da yerinden çıktı.

Hasar gören bacadan dışarı atılması gereken zehirli karbonmonoksit gazı, evin içine sızmaya başladı. Gece boyunca fark edilmeyen gaz sızıntısı, evde bulunan aile fertlerini uykuda yakaladı. Sabah saatlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetiyle uyanan aile bireyleri, Emine Bucak’ı odasında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine Bucak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bucak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yetkililer yoğun kar yağışlarının ardından vatandaşlara baca ve gaz tahliye sistemlerini mutlaka kontrol ettirmeleri yönünde hayati uyarılarda bulundu.