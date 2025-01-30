Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazanın ardından yem çuvalları yola saçıldı, bu nedenle Kahramanmaraş-Kayseri yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, tır ve yola saçılan yem çuvallarının kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.