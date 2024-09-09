Eski valilik binası önünde 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Eğitim Camiasının Yoğun Katılım Sağladığı Törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Atatürk Anıtına çelenk sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, afet anından bu yana eğitim camiası olarak sürecin normalleştirilmesi adına büyük gayret sarf ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün de hamdolsun öğrencilerimizi kazasız belasız güzel bir şekilde sınıflarına yerleştirmiş olduk. İnşallah güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Yaz boyu hazırlıklarımızı tamamladık. Hem okullarımızla ilgili birçok hazırlığımızı tamamladık hem de aynı zamanda Maarif Yüzyılı'yla ilgili yeni müfredatımızla alakalı bütün çalışmalarımız şu anda tamamlandı. Ücretsiz ders kitaplarımız okullarımızda öğrencilerimizle buluştu. Yaz boyu okullarımızın bakım, onarım ve küçük birtakım faaliyetleri de tamamlanmış oldu. Bugün inşallah güzel, verimli, faydalı bir süreci hep birlikte inşallah yaşamaya başlıyoruz."

Editör: Yunus Firdevsoğlu