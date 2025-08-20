Kahramanmaraş’ta bu yıl “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen fuar, aile odaklı etkinlikleriyle büyük beğeni topladı.

Fuarın en ilgi çeken programlarından biri olan “Aileler Yarışıyor” ve “Çocuklar Yarışıyor” yarışmaları, eğlenceli ve sıcak atmosferiyle binlerce kişiyi KAFUM Fuar Alanı’nda buluşturdu. Türkiye’nin sevilen yazar ve sunucularından Mehmet Ercan ile minyatür karakter performanslarıyla tanınan Murat Demir’in sunuculuğunu üstlendiği etkinliklerde, hem bilgiye hem de iletişim becerilerine dayalı renkli anlar yaşandı.

Sahneye çıkan çiftler ve çocuklar, espirili sorular ve eğlenceli oyunlarla hem birbirleriyle hem de izleyicilerle etkileşim kurarak unutulmaz dakikalar yaşattı. Yarışmalar boyunca seyirciler kahkahalarla gülüp coşkulu alkışlarla yarışmacılara destek verdi.

Program sonunda dereceye giren ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, birincilik ödülü olarak 10 bin TL verildi. Katılımcılar, etkinliğin aile bireyleriyle birlikte kaliteli vakit geçirme açısından son derece anlamlı olduğunu belirterek organizasyonu takdirle karşıladı.

Sunucular Mehmet Ercan ve Murat Demir’in samimi, enerjik performansı ise etkinliğe ayrı bir canlılık kattı. Program, aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturma yönünde önemli bir katkı sağladı.