Olay Nasıl Meydana Geldi?

Edinilen bilgilere göre, Maarif Mahallesi’nde yürütülen yıkım çalışmaları sırasında bina beklenmedik şekilde operatör Ö.P.’nin kullandığı iş makinesinin üzerine yıkıldı. Büyük bir gürültüyle çöken bina çevrede paniğe neden oldu.

Kurtarma Çalışmaları ve Acı Son

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yıkımın hangi koşullarda yapıldığı ve ihmallerin olup olmadığı araştırılıyor.