Dakikalarca Darp Ettiler

İddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarından inen taraflar, dakikalarca birbirlerini darp etti. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Trafik Aksadı

Kavga nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çevredeki sürücüler kavgayı ayırmakta zorlandı.

Taraflar Olay Yerinden Ayrıldı

Kavga, tarafların araçlarına binip olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.