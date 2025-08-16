Dakikalarca Darp Ettiler
İddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarından inen taraflar, dakikalarca birbirlerini darp etti. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Trafik Aksadı
Kavga nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çevredeki sürücüler kavgayı ayırmakta zorlandı.
Taraflar Olay Yerinden Ayrıldı
Kavga, tarafların araçlarına binip olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.