Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere karşı kararlı mücadelesine devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan H.K., C.K. ve E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., emniyet ekiplerinin uzun süren takibi sonucu başarılı bir operasyonla yakalandı. F.Y. de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Afşin Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.