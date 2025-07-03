Sağlam Evler Sitesi’nde yıkılan binanın fenni mesulü olarak gösterilen Mehmet Şahin adlı kişinin, inşaat mühendisi ya da mimar olması gerekirken, ilkokul mezunu bir fırıncı olduğu belirlendi. Elbistan Belediyesi tarafından düzenlenen ve üzerinde Şahin’in T.C. kimlik numarası, adresi ve mimarlar odası sicil numarasının bulunduğu yapı kullanım izin belgesine ise sahte olarak ıslak imza atıldığı iddia edildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda, binanın beton ve demir kalitesinin deprem dayanıklılığı için yetersiz olduğu, üst katlarda ağır çıkmalar yapıldığı, zemin kattaki işyerlerinin depo haline getirildiği ve yapı denetiminde birçok eksiklik olduğu belirtildi. Raporda, müteahhit, fenni mesul, şantiye şefi ve belediye yetkilileri kusurlu bulundu.

Dava 26 Ay Sonra Açıldı, Sahte Evrak Soruşturması Başlatılmadı

Bilirkişi raporunun dosyaya girmesinden 14 ay sonra dava açılırken, sahte evrakla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı. Şüpheli olarak isim geçen fırıncı Mehmet Şahin hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Avukatlar ve aile yakınları, dosyada cezaların verilmemesi durumunda cezasızlık algısının derinleşeceğini belirtiyor.

Avukat ve Aileden Tepki: "Sahte Evrak Soruşturması Neden Başlatılmadı?"

Ölenlerin yakınları ve avukatları, sahte evrak düzenlenmesine karşı gerekli mercilere başvurduklarını ancak resmi bir soruşturmanın açılmadığını vurguladı. Elbistan Belediye Başkanı’nın ise bu durumu “sehven” olarak nitelendirmesi tepki topladı.